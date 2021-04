Jusqu'à -90 € sur l'iPhone 12 chez Amazon

L'iPhone 12 est en promo chez Amazon ! Le modèle noir de 128 Go bénéficie d'un rabais de 90 €, affiché à 869 € au lieu de 959 € chez Apple . Tous les autres modèles bénéficient d'une remise de 60 € : vous pouvez ainsi retrouver les modèles de 64 Go à 849 € ( rouge vert ) au lieu de 909 €, les modèles de 128 Go à 899 € ( rouge vert ) au lieu de 959 € et des modèles de 256 Go à 1 019 € ( rouge vert ) au lieu de 1 079 €.Cette remise de 60 € est également valable sur l'iPhone 12 mini. Vous pouvez ainsi obtenir les modèles de 64 Go à 749 € ( rouge vert ) au lieu de 809 €, les modèles de 128 Go à 799 € ( rouge vert ) au lieu de 859 € et enfin les modèles de 256 Go à 919 € ( rouge vert ) au lieu de 979 €. La durée de validité de ces remises n'est pas précisée.