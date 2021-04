Le MacBook Air dès 959 €, jusqu'à 1 To sur le Refurb

Tous les modèles de MacBook Air équipés de la puce Apple M1 référencés jusqu'ici sont disponibles sur le Refurb Store ce vendredi matin. Il y a bien sûr les deux modèles standard, avec 256 Go de stockage à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et 512 Go de stockage à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €. Les seules trois configurations personnalisées disponibles jusqu'ici sont là : 16 Go / 512 Go or à 1 399 € au lieu de 1 629 €, 8 Go / 1 To or à 1 399 € , et 16 Go / 1 To gris sidéral à 1 599 € au lieu de 1 859 €.Comme d'habitude avec le Refurb Store , c'est donc d'une remise de 15% dont vous pouvez bénéficier en optant pour une configurations reconditionnée par Apple. La garantie de ces machines est identique à celles de l'Apple Store classique. Attention, les stocks sont très limités et partent souvent très vite.