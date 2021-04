-10% sur le MacBook Pro M1 avec 16 Go / 256 Go

C'est suffisamment rare pour être signalé : le MacBook Pro équipé de la puce Apple M1, de 256 Go de stockage et de 16 Go de RAM (au lieu de 8 Go en standard) bénéficie d'une remise immédiate de 10% chez Darty où vous pouvez actuellement l'obtenir à 1 511,99 € dans son coloris gris sidéral, au lieu de 1 679 € sur l'Apple Store Il est possible d'obtenir un meilleur tarif sur ce modèle en optant pour une version reconditionnée, à 1 429 € sur le Refurb Store . Mais si vous préférez une version neuve, cette offre de Darty est intéressante. Notez que le même modèle avec un SSD de 2 To est également en promo à 2 389,99 € au lieu de 2 599 €. Attention, la durée de validité de ces offres n'est pas précisée.