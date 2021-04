Le Mac mini M1 avec 16 Go de RAM en promo

Le Mac mini avec puce Apple M1 équipé de 16 Go de mémoire vive (au lieu de 8 Go en standard) est en promotion chez Darty : vous pouvez obtenir le modèle avec 256 Go de stockage à 949,99 € au lieu de 1 029 € chez Apple, et le modèle avec 512 Go de stockage à 1 159,99 € au lieu de 1 259 €.Si vous pouvez vous contenter de 8 Go de mémoire vive, le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage est aussi en promo avec un tarif de 719,99 € chez CDiscount au lieu de 799 € chez Apple. Attention, ni Darty ni CDiscount ne précisent la durée de leurs offres.