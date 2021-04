Le MacBook Air dès 959 € sur le Refurb Store

C'est le MacBook Air qui est à l'honneur en ce début de semaine sur le Refurb Store . Les deux configurations standard sont proposées aujourd'hui : vous pouvez obtenir les modèles avec 256 Go de stockage à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et les modèles avec 512 Go de stockage à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €.Comme d'habitude, cela correspond à une remise de 15% par rapport aux tarifs officiels d'Apple. Les produits sont reconditionnés à neuf directement par Apple, ce qui garantit une qualité irréprochable. Et en parlant de garantie, celle-ci est exactement la même que les produits parfaitement neufs de l'Apple Store. Si vous cherchez à faire des économies sur votre MacBook Air, le Refurb Store est une alternative idéale. Attention, les stocks sont très limités.