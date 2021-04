Le MacBook Pro M1 avec 256 Go à 1 360 €

Mise à jour 16:44 :

Le modèle avec 512 Go vient de descendre à 1 575 € (argent, gris sidéral) au lieu de 1 679 €.

Cela fait plus d'un mois qu'il y avait plus eu d'offre promotionnelle sur ce modèle : le MacBook Pro équipé de la puce M1 et de 256 Go de stockage bénéficie d'une petite remise ce lundi chez Amazon avec un tarif de 1 360 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € chez Apple Les 89 € d'économies ne représentent que 6% de rabais, mais c'est toujours ça de pris si vous ne trouvez pas mieux. Si vous souhaitez une remise plus importante, c'est du côté du Refurb Store que vous devez vous tourner : la version reconditionnée de ce Mac y est régulièrement (mais pas aujourd'hui) proposée à 1 229 € ( argent gris sidéral ), soit 15% de remise.