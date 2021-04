Jusqu'à 11% de remise sur l'iPhone SE, dès 449 €

De nouvelles remises sur l'iPhone SE ont été mises en place ce lundi par Amazon . Vous pouvez retrouver les modèles de 64 Go à 449 € ( blanc rouge ) au lieu de 489 € et les modèles de 128 Go à 480,84 € ( rouge ) ou 481 € ( noir blanc ) au lieu de 539 €. Pour 256 Go, comptez 591,34 € ( blanc ) chez Amazon ou 599 € ( noir rouge ) chez Rue du Commerce, au lieu de 659 € sur l'Apple Store Le tarif plancher de 449 € est souvent pratiqué par les revendeurs mais les remises sur les modèles plus capacitaires sont moins fréquentes, en tout cas sur les trois couleurs. Attention, les durées de validité de ces offres ne sont pas précisées.