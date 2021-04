Le MacBook Pro 4 ports avec 16 Go / 1 To à 1 669 € (-29%)

Déjà en promo à ce tarif il y a une dizaine de jours, le MacBook Pro 13,3" standard le plus haut de gamme d'Apple est de retour avec une belle remise chez Amazon où vous pouvez l'obtenir à 1 669 € dans son coloris gris sidéral au lieu de 2 359 € sur l'Apple Store , soit 29% d'économies. L'ordinateur est équipé d'un processeur Core i5 quadricoeur cadencé à 2 GHz, de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage.Cet ordinateur équipé d'un processeur Intel a perdu de son attrait depuis la sortie des modèles équipés d'une puce Apple Silicon. Une importante révision des MacBook Pro haut de gamme est attendue pour cette année et il est plutôt conseillé d'attendre si vous en avez la possibilité. Si vous ne pouvez pas attendre ou avez besoin d'une configuration haut de gamme avec processeur Intel (pour la prise en charge de Windows ou des eGPU externes, par exemple), c'est une offre assez imbattable.