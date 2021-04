100 € de remise sur le MacBook Air M1

Le MacBook Air équipé de la puce Apple M1, régulièrement en promotion ces derniers temps, n'est plus disponible à prix réduit à la Fnac et chez Darty mais l'est toujours chez Amazon ainsi que chez Boulanger , qui proposent tous les deux une remise immédiate de 100 € par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store . Vous pouvez ainsi obtenir l'ordinateur à 1 029,99 € au lieu de 1 129 € pour 256 Go de stockage, ou à 1 299 € au lieu de 1 399 € pour 512 Go.Si vous voulez aller un eu plus loin, sachez que ces configurations sont très régulièrement disponibles en version reconditionnée par Apple sur le Refurb Store — c'est le cas aujourd'hui — où le modèle 256 Go est à 959 € ( argent or ) et le modèle 512 Go à 1 199 € ( argent or ).