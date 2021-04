L'iPhone 12 de 64 Go noir à 789 € (-120 € !)

C'est la plus grosse remise jamais pratiquée par un revendeur officiel sur l'iPhone 12 : le modèle de 64 Go noir est tombé à 789 € chez Amazon cette nuit, alors qu'il coûte normalement 909 € chez Apple . Cette remise de 120 € correspond à un rabais de 13%.Bien d'autres modèles d'iPhone 12 sont en promotion en ce moment, mais avec des remises moindres et des tarifs qui débutent à 849 € pour les autres modèles. Vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix