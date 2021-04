Refurb : le MacBook Air Intel tombe à 784 €

Apple a profité des annonces d'hier soir pour revoir les tarifs de son MacBook Air équipé d'un processeur Intel à la baisse sur le Refurb Store . C'est assez conséquent : les modèles d'entrée de gamme, avec un Core i3 bicoeur cadencé à 1,1 GHz et 256 Go de stockage, sont désormais affichés à 784 € ( argent or ). Ces modèles étaient jusqu'ici proposés à 899 € ! Pour le modèle haut de gamme, avec un Core i5 quadricoeur cadencé à 1,1 GHz et 512 Go de stockage, comptez désormais 984 € ( argent or ) au lieu de 1 099 € précédemment.Les configurations personnalisées bénéficient également de baisses de prix similaires. Le modèle hybride avec un Core i5 et 256 Go de stockage continue d'être affiché à un tarif étrangement plus bas que le modèle d'entrée de gamme, à 779 € ( argent or — le modèle gris sidéral est à 809 €), mais sans disponibilité à l'heure où nous écrivons ces lignes. À guetter dans les prochains jours...Le MacBook Air équipé d'un processeur Intel s'est pris une claque avec la sortie des modèles intégrant la puce Apple M1 en fin d'année dernière, mais ces modèles de 2020 ne sont pas obsolètes pour autant. Avec une remise aussi importante, ils permettent de s'offrir une configuration solide à un prix très contenu. Si vous voulez "juste un Mac" avec un tout petit budget, c'est une excellente alternative.Notez que les produits du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple et sont donc d'une qualité irréprochable. Ils bénéficient également de la même garantie que les produits parfaitement neufs de l'Apple Store , ce qui permet d'acheter en toute sérénité. Attention, les stocks de la boutique de produits reconditionnés d'Apple sont très limités et les configurations les plus populaires peuvent partir très vite. Les réapprovisionnements ont lieu tôt tous les matins.N'oubliez pas que les MacBook Air équipés de la puce Apple M1 sont également disponibles de manière régulière sur le Refurb Store. Les modèles avec 256 Go de stockage sont à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et les modèles avec 512 Go de stockage sont à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €.