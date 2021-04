De nouveaux modèles de MacBook Air M1 sur le Refurb

Plein de nouvelles références de MacBook Air avec puce Apple M1 ont rejoint les rayonnages du Refurb Store ce jeudi matin. On retrouve les deux modèles standard, avec 256 Go de stockage pour 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et 512 Go pour 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €.Du côté des modèles personnalisés, le très intéressant modèle avec 512 Go de stockage et la puce Apple M1 avec 7 coeurs graphiques (normalement réservée d'entrée de gamme au modèle avec 256 Go de stockage) fait son apparition à 1 159 € ( argent or ) au lieu de 1 359 €. Vous pouvez également obtenir le modèle avec 256 Go de stockage et 16 Go de RAM à 1 159 € ( argent or ) au lieu de 1 359 €. Pour 512 Go de stockage et 16 Go de RAM et 8 coeurs graphiques, comptez 1 399 € ( argent or ) au lieu de 1 629 €. Pour 1 To de stockage et 8 Go de RAM, le tarif est également de 1 399 € ( argent or ) au lieu de 1 629 €. Vous pouvez également monter à 1 To de stockage et 16 Go de RAM pour 1 599 € ( argent or ). Enfin, un modèle toutes options avec 2 To de stockage et 16 Go de RAM est à 1 989 € ( gris sidéral ) au lieu de 2 319 €.Le choix de MacBook Air M1 s'est considérablement élargi sur le Refurb Store aujourd'hui, et il y en a désormais à peu près pour tous les besoins, quitte à être un peu flexible sur le coloris sur certaines configurations. Comme toujours, rappelons que les machines du Refurb Store sont reconditionnées directement par Apple, ce qui permet de s'assurer d'une qualité irréprochable et surtout de la même garantie de deux ans que les produits parfaitement neufs de l'Apple Store . En revanche, les stocks du Refurb Store sont très limités et il faut donc être réactif pour pouvoir obtenir les configurations les plus populaires. Si vous ratez la configuration de vos rêves, sachez que la boutique de produits reconditionnés d'Apple est réapprovisionnée tôt tous les matins.