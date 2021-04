Le MacBook Pro M1 dès 1 349,99 € chez Amazon

Le MacBook Pro équipé de la puce M1 est de retour à son meilleur tarif depuis plus d'un mois chez Amazon . Le modèle avec 256 Go de stockage est affiché à 1 349,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € sur l'Apple Store , et le modèle avec 512 Go est à 1 575 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 € chez Apple. Soit à chaque fois une économie d'une centaine d'euros.C'est toujours bon à prendre si vous aviez l'intention de vous offrir un MacBook Pro 13,3", mais ce n'est pas le meilleur tarif sur ces modèles. Vous pouvez en effet bénéficier d'un rabais supérieur en optant pour une configuration reconditionnée par Apple sur le Refurb Store , où vous pouvez retrouver le MacBook Pro de 256 Go à 1 229 € ( argent gris sidéral ) et celui de 512 Go à 1 429 € ( argent gris sidéral ), sous réserve de disponibilité. En revanche, les configurations d'Amazon sont bien parfaitement neuves.