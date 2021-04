-10% sur un MacBook Air M1 avec 256 Go de SSD et 16 Go de RAM

La Fnac a lancé une offre intéressante sur un MacBook Air M1 personnalisé : il s'agit du modèle d'entrée de gamme, coloris gris sidéral, avec la puce Apple M1 disposant de sept coeurs graphiques ainsi que 256 Go de stockage, mais il y a 16 Go de mémoire vive au lieu de 8 Go en standard. Cette configuration, qui coûte normalement 1 359 € sur l'Apple Store , est ici proposée à 1 223,99 € . Le rabais est de 10%.Les configurations personnalisées du MacBook Air sont rarement en promotion, les revendeurs à disposer de tels modèles étant peu nombreux. Si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas qu'il y a toujours le Refurb Store qui vous permet d'obtenir un rabais de 15% sur votre MacBook Air en version reconditionnée par Apple. De nombreuses nouvelles références ont d'ailleurs fait leur apparition cette semaine, et le modèle 16 Go / 256 Go est affiché à 1 159 € ... lorsqu'il est disponible.