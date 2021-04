De 60 € à 100 € de remise sur les iPhone 12 et 12 mini

Tous les modèles d'iPhone 12 et d'iPhone 12 mini bénéficient d'une remise de 60 € chez Amazon ce week-end, y compris les déclinaisons mauves qui sont en précommande depuis hier. Et il y a une exception sur l'iPhone 12 de 256 Go rouge qui est à 979 € au lieu de 1 079 € chez Apple, soit 100 € de rabais par rapport au tarif officiel.Vous pouvez retrouver tous les modèles d'iPhone 12 vendus par Amazon sur cette page , et tous les modèles d'iPhone 12 mini sur celle-ci . Notez que d'autres revendeurs appliquent également la remise de 60 € sur la plupart des modèles ce week-end : vous pouvez retrouver toutes les offres en cours sur notre comparateur de prix