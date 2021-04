L'iMac 27'' de 2020 dès 1 779 € sur le Refurb Store

Il aura fallu attendre la sortie de l'iMac 24" de 2021 pour que les modèles 27" de 2020 fassent leur première apparition sur le Refurb Store . Les trois modèles standard y sont proposés avec une entrée de gamme (Core i5 Hexa 3,1 GHz, 256 Go) à 1 779 € au lieu de 1 999 €, le modèle de milieu de gamme (Core i5 Hexa 3,3 GHz, 512 Go) à 1 949 € au lieu de 2 249 € et le modèle haut de gamme (Core i7 Octo 3,8 GHz, 512 Go) à 2 209 € au lieu de 2 599 €. Une configuration personnalisée avec un Core i7 octocoeur, 16 Go de RAM et 1 To de stockage est également proposée à 2 599 € au lieu de 3 059 €.Bien sûr, cette gamme a perdu de son attrait suite à la présentation des modèles 24" , avec leur puce Apple M1 et leur nouveau design. Apple devrait offrir le même traitement à ses grands modèles, mais ce n'est pas attendu avant la fin d'année.Si vous comptez investir sans attendre, vous pouvez donc désormais profiter d'un rabais de 15% sur l'achat de votre iMac 27" en optant pour une configuration reconditionnée sur le Refurb Store . Les ordinateurs sont reconditionnés par Apple et bénéficient de la même garantie de deux ans que les produits parfaitement neufs.