L'iPhone 12 de 256 Go rouge à 919 € au lieu de 1 079 € !

C'est une offre exceptionnelle que vient de mettre en place Amazon sur l'iPhone 12 rouge d'une capacité de 256 Go : le téléphone est actuellement affiché à 919 € alors qu'il coûte normalement 1 079 € sur l'Apple Store Cette remise immédiate de 160 € correspond à un rabais de 15%, ce qui est très inhabituel sur la dernière gamme de smartphones d'Apple. C'est de loin la meilleure offre depuis la sortie de ce modèle en octobre dernier, et cela permet d'obtenir ce modèle de grande capacité pour 40 € de moins que le modèle de 128 Go, normalement à 959 €, ou pour 10 € de plus que le modèle de 64 Go qui est à 909 €.Vous pouvez retrouver d'autres remises sur l'iPhone 12 sur notre comparateur de prix , mais elles sont loin d'atteindre le niveau de celle-ci. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée !