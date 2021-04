Les iPad Pro de 2020 en promo à la Fnac

Maintenant que les iPad Pro de 2021 ont été annoncés , les revendeurs commencent à se débarrasser des stocks des modèles de 2020. C'est notamment le cas de la Fnac qui a mis en place des remises immédiates et la possibilité de recevoir des bons d'achat de 10 € par tranches de 100 € dépensés. Les tarifs débutent à 789,99 € (avec 70 € reversés), soit 12% de remise par rapport au tarif officiel de 899 €, et les rabais vont jusqu'à 19% selon les modèles. Vous pouvez retrouver la liste des modèles 11" sur cette page , et des modèles 12,9" sur celle-ci . L'Apple Pencil 2 est également en promo à 114,99 € au lieu de 135 €.Pour pouvoir profiter de l'offre, vous devez être adhérent : si vous ne l'êtes pas déjà, il suffit d'ajouter la carte Fnac+ ( 9,99 € pour un an) au panier sur la même commande que l'iPad pour pouvoir profiter de l'offre, qui s'active en entrant le coupon "FNAC10" à la validation du panier. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce vendredi 30 avril à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.