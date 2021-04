De grosses promos sur l'iPhone SE de 2020

Il y a de belles offres promotionnelles sur l'iPhone SE cette semaine à la Fnac , qui permet de cumuler remises immédiates et versement de bons d'achat de 10 € par tranches de 100 € dépensés. Le modèle de 64 Go est à 449 € ( blanc rouge ) au lieu de 489 € chez Apple , avec 40 € reversés. Le modèle de 128 Go est à 499 € ( blanc rouge ) au lieu de 539 €, avec 40 € reversés. Le modèle de 256 Go est à 619 € ( blanc ) au lieu de 659 €, avec 60 € reversés.Si c'est la capacité de 128 Go qui vous fait de l'oeil, vous trouverez une remise plus importante chez Amazon avec un tarif de 481 € ( blanc rouge ), mais sans bons d'achat à récupérer. L'offre de la Fnac reste plus intéressante, mais à la condition de réaliser un second achat avec les 40 € reversés.Comme toujours avec les offres de la Fnac impliquant des bons d'achat, cette offre est réservée aux adhérents : si vous ne l'êtes pas, il suffit d'ajouter la carte Fnac+ ( 9,99 € pour une durée de validité d'un an) au panier sur la même commande que l'iPhone pour pouvoir profiter immédiatement de l'offre. N'oubliez pas d'entrer le coupon "FNAC10" au moment de la commande pour bien récupérer les bons d'achat. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce vendredi 30 avril à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.