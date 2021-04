60 € de remise sur le casque AirPods Max

C'est une des premières remises immédiates dignes de ce nom qui est proposée sur le casque AirPods Max d'Apple. Amazon a mis en place un tarif de 569,99 € sur quatre coloris : argent rose et vert (il ne reste que le modèle noir , à 629 €). C'est donc une remise d'une soixantaine d'euros qui est appliqué par rapport au tarif officiel de 629 € sur l'Apple Store C'est bon à prendre si vous comptiez vous offrir le casque audio d'Apple, mais à la condition d'avoir un peu de patience selon le coloris que vous choisissez : le bleu ciel et le vert sont actuellement en rupture de stock (mais peuvent bien être commandés), et les modèles argent et rose sont en disponibilité limitée et il ne faudra donc pas tarder.