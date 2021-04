L'iPhone 12 rouge en promo dès 799 € (-110 €)

Cela fait trois mois qu'on n'avait plus vu une remise pareille : l'iPhone 12 de 64 Go rouge vient de tomber à 799 € Amazon , soit 110 € de remise par rapport au tarif officiel de 909 € sur l'Apple Store (-12%). Le modèle de 256 Go est aussi à 919 € au lieu de 1 079 € (-15%). Entre les deux, le modèle de 128 Go est à 899 € au lieu de 959 € (-6%), un niveau de remise bien moins intéressant.Ces offres sur les modèles de 64 Go et 256 Go sont de loin les meilleures du moment. D'autres coloris sont également en promo mais avec des taux de remise moindres : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Attention, la durée de validité de ces offres n'est pas précisée.