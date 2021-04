Un lot de quatre AirTags à 100,43 € (-15%) chez Amazon

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 20:21 :

L'offre n'aura pas duré longtemps : Amazon affiche maintenant « Actuellement indisponible » sur cette référence alternative.

C'est un bon plan assez inhabituel que nous vous proposons ce vendredi soir : alors que le lot de quatre AirTags est référencé depuis une semaine à 118,96 € chez Amazon, ce qui est son prix normal à quatre centimes près, le revendeur a enregistré une autre référence correspondant également à quatre AirTags et celle-ci est en promotion à 100,43 € . Soit cette fois 15% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 119 € chez Apple . L'offre a un autre avantage : des délais de 1 à 2 jours au lieu de 2 à 5 semaines.Pourquoi Amazon a-t-il référencé deux fois le même produit ? On n'en sait fichtre rien, et c'est sans doute une erreur qui sera rapidement corrigée, mais c'est une excellente affaire si les commandes ne finissent pas par être annulées.