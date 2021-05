Le MacBook Air M1 dès 959 € sur le Refurb Store

Après deux semaines d'absence, le MacBook Air équipé de la puce Apple M1 fait son retour aujourd'hui sur le Refurb Store avec des tarifs de 959 € ( gris sidéral or ) au lieu de 1 129 € pour le modèle d'entrée de gamme (256 Go), et de 1 199 € ( argent or ) pour le modèle haut de gamme (512 Go). Il y a également un modèle personnalisé, avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage à 1 599 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 859 €.Les stocks de produits reconditionnés d'Apple sont généralement très limités sur le Refurb Store et nous vous conseillons de ne pas tarder si une de ces configurations vous intéresse.