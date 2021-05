L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini en promo chez Amazon

L'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 classique bénéficient tous les deux d'intéressantes offres promotionnelles chez Amazon aujourd'hui, avec des remises allant de 7% à 12% par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store Du côté de l'iPhone 12 mini, vous pouvez vous offrir le modèle de 64 Go à 742 € ( noir ), 745 € ( blanc vert ) ou 749 € ( mauve ) au lieu de 809 €. Le modèle de 128 Go est à 783,95 € ( blanc ), 799 € ( bleu rouge ) au lieu de 859 €. Le modèle de 256 Go est enfin à 910 € ( blanc rouge ) ou 919 € ( mauve vert ) au lieu de 979 €.Du côté de l'iPhone 12 classique, le modèle de 64 Go est à 799 € ( rouge ) ou 849 € ( blanc vert ) au lieu de 909 €. Le modèle de 128 Go est à 899 € ( blanc vert ). Le modèle de 256 Go est enfin à 1 019 € ( blanc vert ) au lieu de 1 079 €.Toutes ces offres ne se valent pas, mais Amazon a le mérite de proposer des remises sur l'intégralité des modèles du catalogue. Comme d'habitude, notez bien qu'aucune date de validité n'est précisée pour ces différentes remises et que les tarifs sont susceptibles de remonter à tout moment.