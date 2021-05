Le MacBook Air M1 dès 959 € sur le Refurb Store

Le MacBook Air équipé de la puce Apple M1 est de retour sur le Refurb Store ! Ce vendredi, seuls les modèles standard sont disponibles : vous pouvez avoir 256 Go de stockage à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et 512 Go de stockage à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €.Comme d'habitude avec le Refurb Store , rappelons que la qualité des produits reconditionnés d'Apple est irréprochable et que la garantie est surtout identique à celle des produits parfaitement neufs. En revanche, les stocks sont très limités et les produits les plus populaires restent rarement bien longtemps en ligne.