Le Mac mini M1 dès 719,99 € (-10%)

Le Mac mini équipé de la puce Apple M1 est en promotion aujourd'hui chez Amazon , avec le meilleur tarif depuis plus de deux semaines : le modèle d'entrée de gamme (256 Go) est actuellement affiché à 719,99 € , soit 10% de remise par rapport au tarif officiel de 799 € sur l'Apple Store . Le modèle haut de gamme (512 Go) est quand à lui à 969 € au lieu de 1 029 €, soit 6% de rabais, ou à 926,99 € chez Darty (-10%).La durée de validité de cette offre n'est pas précisée. Notez qu'il est possible d'obtenir mieux sur le Mac mini avec des tarifs de 679 € et de 869 € en version reconditionnée sur le Refurb Store, mais ces deux modèles ne sont que rarement disponibles.