Des forfaits iPhone en promo dès 4,99 € par mois

Les forfaits à petit prix sont de retour chez les opérateurs ! Plusieurs offres ont été lancées cette semaine. Il y a d'intéressants tarifs chez SFR RED , avec 20 Go pour 5 € , 60 Go pour 8 € et 130 Go pour 12 € par mois. Il y a également des prix intéressants chez Bouygues Telecom , avec 20 Go pour 4,99 € , 60 Go pour 7,99 € et 140 Go pour 12,99 € par mois. Toutes ces offres incluent les appels et SMS illimités et une enveloppe de données plus ou moins importante à utiliser à l'étranger.Les offres de ces deux opérateurs seront valables jusqu'à ce dimanche 9 mai 2021 inclus. Il s'agit bien d'offres sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez à nouveau changer d'opérateur dès que vous le souhaiterez.