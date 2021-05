Jusqu'à -12% sur l'iPhone 12 et 12 mini

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini sont en promo ce week-end chez Amazon ! Le revendeur a reconduit certaines offres déjà en place cette semaine, et mis en place des offres un peu plus attrayantes sur certains modèles. Les remises vont de 6% à 12% par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store Du côté de l'iPhone 12 mini, vous pouvez vous offrir le modèle de 64 Go à 742 € ( noir vert ), 748,95 € ( blanc ) ou 749 € ( mauve ) au lieu de 809 €. Le modèle de 128 Go est à 775,49 € ( bleu vert ), 791 € ( blanc rouge ), 799 € ( mauve ) au lieu de 859 €. Le modèle de 256 Go est enfin à 910 € ( blanc vert ) ou 919 € ( mauve ) au lieu de 979 €.Du côté de l'iPhone 12 classique, le modèle de 64 Go est à 799 € ( rouge ), 824 € ( noir ), 841 € ( blanc vert ) ou 849 € ( mauve ) au lieu de 909 €. Le modèle de 128 Go est à 887 € ( noir ), 890 € ( bleu vert ), 899 € ( blanc rouge ). Le modèle de 256 Go est enfin à 1 019 € ( blanc vert ) au lieu de 1 079 €.Cette offre est particulièrement intéressante pour les iPhone 12 mini de 128 Go bleu et vert, ainsi que pour l'iPhone 12 de 64 Go rouge. Pour un certain nombre de références, il s'agit des meilleurs tarifs pratiqués par un revendeur officiel français depuis la sortie de ces modèles. Attention, la durée de l'opération promotionnelle n'est pas précisée.