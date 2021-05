L'iPhone 12 mini à partir de 729 € (-10%)

L'iPhone 12 mini vient de voir son prix baisser chez Amazon ! C'est le meilleur tarif depuis des semaines : les prix des modèles de 64 Go démarrent désormais à 729 € ( noir rouge ) au lieu de 809 € chez Apple , soit 10% de remise immédiate. Les autres coloris sont à 742 € ( bleu vert ), 746 € ( blanc ) ou 749 € ( mauve ). Il y a également une remise de 10% sur les modèles de 128 Go avec un tarif de 775,49 € ( bleu vert ), ou de 791 € ( rouge noir ) ou 799 € ( mauve ) au lieu de 859 € chez Apple. Les remises sont un peu plus modestes sur les modèles de 256 Go avec des tarifs de 910 € ( rouge vert ) ou 919 € ( mauve ) au lieu de 979 € chez Apple.Comme d'habitude avec Amazon, la durée de ces offres promotionnelles n'est pas précisée. Notez que l'iPhone 12 est également en promotion en ce moment avec des tarifs qui débutent à 799 € au lieu de 909 €, soit 12% de rabais. Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres du moment sur notre comparateur de prix