L'iPhone 12 en promo dès 799 € (-12%)

Les offres promotionnelles sur l'iPhone 12 sont de plus en plus importantes chez Amazon ! Le tarif le plus intéressant concerne toujours le modèle de 64 Go rouge, affiché à 799 € au lieu de 909 € chez Apple depuis deux semaines, soit 12% d'économies. Mais d'autres modèles voient également leurs tarifs baisser. Le modèle de 64 Go est aussi à 824 € ( noir ), 829 € ( blanc bleu ), 841 € ( vert ) ou 849 € ( mauve ) au lieu de 909 €. Le modèle de 128 Go est à 879 € ( vert ), 887 € ( noir ), 890 € ( bleu ) ou 899 € ( blanc rouge ). Le modèle de 256 Go est enfin à 1 019 € ( blanc vert ) au lieu de 1 079 €.Comme toujours avec Amazon, les tarifs fluctuent régulièrement et on ne sait pas combien de temps ces offres seront disponibles. Notez que l'iPhone 12 mini est également en promotion en ce moment avec des tarifs qui débutent à 729 € au lieu de 809 € chez Apple. Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres sur les différents modèles d'iPhone sur notre comparateur de prix