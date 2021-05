Un MacBook Pro 16'' à 1 999,20 € (-26%)

Le MacBook Pro 16" d'entrée de gamme bénéficie d'une énorme opération promotionnelle ce mardi chez Amazon : déjà affiché à 2 329,99 € au lieu de 2 699 € chez Apple , il bénéficie également d'un coupon de réduction de 330,79 € qui permet de faire passer la facture finale à 1 999,20 € , soit 26% de remise immédiate par rapport au tarif officiel !Si vous ne souhaitez pas attendre la bascule à l'architecture Apple Silicon pour craquer, voilà une excellente offre sur un modèle Intel de la gamme actuelle. Pour ce prix, vous avez un processeur Core i7 hexacœur cadencé à 2,6 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M 4 Go, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, le tout dans le coloris argenté. Veillez à bien cocher la petite case pour appliquer le coupon, qui n'est pas automatique. Attention, la durée de validité du coupon n'est pas précisée.