Le MacBook Air de 2020 dès 779 € sur le Refurb Store

Bonne nouvelle pour les petits budgets : le MacBook Air de 2020 est de retour sur le Refurb Store ! Ce Mac de la précédente génération, avec processeur Intel, a la particularité d'être proposé à un prix plancher. Comptez en effet 784 € ( argent or ) pour le modèle d'entrée de gamme, avec un Core i3 bicoeur cadencé à 1,1 GHz et 256 Go de stockage, ou 984 € ( argent or ) pour le modèle haut de gamme avec un Core i5 quadricoeur cadencé à 1,1 GHz et 512 Go de stockage.La très bonne affaire de cette génération concerne un modèle sur mesure, avec 256 Go de stockage et un Core i5 quadricoeur : il est étrangement affiché à 779 € ( argent or — le modèle gris sidéral est à 809 €), soit 5 € de moins que le modèle d'entrée de gamme alors que l'option pour obtenir un Core i5 était un supplément de 50 €.Si vous souhaitez vous offrir un Mac portable mais ne voulez pas partir sur un modèle avec puce Apple M1 pour des raisons de budget, cette génération de 2020 reste parfaitement valable et permet de faire d'importantes économies. Les produits du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple, avec à la clé une qualité indiscernable du neuf. Ils bénéficient également de la même garantie que les produits parfaitement neufs de l'Apple Store , ce qui permet d'acheter en toute sérénité. Attention, les stocks de la boutique de produits reconditionnés d'Apple sont très limités et les configurations les plus populaires peuvent partir très vite. Les réapprovisionnements ont lieu tôt tous les matins.