-10% sur l'iPhone 12 mini, dès 729 €

L'iPhone 12 mini est de nouveau en promo chez Amazon cette semaine. Vous pouvez retrouver des modèles de 64 Go à 729 € ( noir rouge ) au lieu de 809 € chez Apple , soit 10% de remise immédiate. Les autres coloris sont à 742 € ( bleu vert ), 746 € ( blanc ) ou 749 € ( mauve ). Il y a également une remise de 10% sur les modèles de 128 Go avec un tarif de 775,49 € ( bleu vert ), ou de 791 € ( rouge noir ) ou 799 € ( mauve ) au lieu de 859 € chez Apple. Les remises sont un peu moins importantes mais pas inexistantes sur les modèles de 256 Go qui sont affichés à 910 € ( rouge vert ) ou 919 € ( mauve ) au lieu de 979 € chez Apple.Comme à son habitude, Amazon ne précise pas combien de temps ces tarifs seront disponibles. Les prix de l'iPhone 12 mini baissent en tout cas lentement mais sûrement depuis le début de l'année : les offres n'ont jamais été aussi intéressantes et les remises atteignant -10% deviennent de plus en plus fréquentes.