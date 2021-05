L'iPhone 12 en promo dès 799 € au lieu de 909 €

L'iPhone 12 est de nouveau en promotion cette semaine chez Amazon ! Comme souvent ces derniers temps, il y a une offre particulière sur le modèle de 64 Go rouge, affiché à 799 € au lieu de 909 € chez Apple, soit 12% de remise immédiate. D'autres références bénéficient de rabais inférieurs mais tout de même intéressants. Le modèle de 64 Go est aussi à 824 € ( noir bleu ), 829 € ( blanc vert ) ou 849 € ( mauve ) au lieu de 909 €. Le modèle de 128 Go est à 875 € ( vert ), 887 € ( noir rouge ), 890 € ( bleu ) ou 899 € ( blanc mauve ) au lieu de 959 €. Le modèle de 256 Go est enfin à 1 019 € ( blanc vert ) au lieu de 1 079 €.Comme d'habitude, Amazon ne précise pas la durée de validité de ces différentes offres. Les tarifs de l'iPhone 12 fluctuent régulièrement chez les revendeurs, mais les remises commencent à s'installer légèrement sous la barre des 10% pour de nombreux modèles.