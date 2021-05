Le MacBook Air M1 neuf dès 1 029,99 € (-100 €)

Enfin ! Cela fait plus d'un mois qu'on n'avait plus pu bénéficier d'une telle remise sur le MacBook Air équipé de la puce M1. La Fnac ainsi qu'Amazon proposent une remise immédiate de 100 € sur les modèles standard. Vous pouvez ainsi obtenir le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go à 1 029,99 € à la Fnac ( argent or ) ou chez Amazon ( argent or ) au lieu de 1 129 € chez Apple, et le modèle haut de gamme avec 512 Go à 1 299,99 € à la Fnac ( argent or ) ou chez Amazon ( argent or ) au lieu de 1 399 € chez Apple.Si vous comptiez vous offrir le dernier MacBook Air, voilà une bonne occasion de faire des économies ! Vous pouvez retrouver notre test du MacBook Air M1 sur cette page . En cas de doute sur la configuration à acheter, vous pouvez également retrouver notre guide d'achat sur le sujet. La durée de validité de cette offre promotionnelle n'est pas précisée par Amazon, mais la Fnac indique un compte à rebours menant jusqu'à lundi 24 mai au soir à minuit (dans la limite des stocks disponibles).