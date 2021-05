Vente flash : l'iPhone 12 mini dès 649 € (-160 €) !

C'est un tarif qu'on n'avait encore jamais vu pour l'iPhone 12 mini. La Fnac et Amazon viennent de lancer une vente flash très agressive sur le petit smartphone d'Apple, qui bénéficie d'une remise immédiate de 160 € par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store . Les tarifs tombent ainsi à 649 € au lieu de 809 € pour 64 Go de stockage, à 699 € au lieu de 859 € pour 128 Go de stockage, et à 819 € au lieu de 979 € pour 256 Go de stockage.C'est la Fnac qui dispose du plus grand nombre de références en promotion : pouvez retrouver toute la liste des coloris disponibles sur cette page . Vous pouvez également retrouver les offres d'Amazon à partir de celle-ci . La vente flash de la Fnac sera valable jusqu'à ce dimanche soir à minuit, dans la limite des stocks disponibles. Amazon ne donne pour sa part aucune précision sur la durée de son offre.