Refurb : un iPad Pro de 256 Go à 679 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 16:21 :

Les stocks sont épuisés.

Alors que l'iPad Pro M1 arrive en rayons aujourd'hui, Apple a baissé le prix des modèles de 2018 sur le Refurb Store . Une seule référence est disponible aujourd'hui : le modèle Wi-Fi 256 Go argenté, qui vient de tomber de 899 € à 679 € . C'est un très bon tarif : le modèle actuel équivalent coûte 1 009 € sur l'Apple Store On notera qu'Apple a également baissé les tarifs des modèles avec 64 Go de stockage, qui sont désormais à 589 € au lieu de 619 € auparavant. Il n'y a en revanche aucune disponibilité pour le moment ; il faudra donc attendre en espérant qu'Apple remplisse ses stocks.