Apple se débarrasse d'iPad 6 à 269 €

Apple vient visiblement de découvrir un petit stock d'iPad 6 dont elle souhaite se débarrasser. C'est donc opération déstockage sur le Refurb Store ce vendredi matin avec les modèles de 32 Go à 269 € ( argent or ) et les modèles de 128 Go à 359 € ( argent or ).Cet iPad 6, avec sa puce Apple A10 et son écran de 9,7", a deux générations de retard mais permet d'obtenir un prix plancher très intéressant pour qui veut « juste un iPad » avec la garantie de deux ans d'Apple. Rappelons que l'iPad 8 est vendu à partir de 389 € sur l'Apple Store , et qu'il n'est pas encore disponible en version reconditionnée.Comme d'habitude avec les configurations reconditionnées du Refurb Store , les stocks sont limités mais on ne sait pas à quel point. Il est donc possible que cette offre expire très rapidement, surtout du côté des modèles de 32 Go.