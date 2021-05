L'Apple Watch Series 3 à partir de 199 €

Voilà près de trois semaines que la montre connectée d'entrée de gamme d'Apple n'avait plus été en promo. L'Apple Watch Series 3 bénéficie à nouveau de remises, avec les modèles de 38 mm à 199 € au lieu de 219 € en blanc ( Amazon Boulanger ) ou en noir ( Amazon Boulanger ) et les modèles de 42 mm à 229 € au lieu de 249 € en blanc ( Boulanger ) ou en noir ( Amazon Boulanger ).Si vous souhaitez monter en gamme, il y a malheureusement peu d'offres sur l'Apple Watch SE. Il y a tout de même un modèle de 44 mm blanc à 319 € au lieu de 329 €, et surtout un modèle de 40 mm cellulaire noir à 304,65 € au lieu de 349 €.