100 € de remise sur les MacBook Air M1

Les tarifs sont revenus à la normale chez Boulanger, et ont augmenté chez Amazon.

Le MacBook Air avec puce Apple M1 est de retour en promo cette semaine chez deux revendeurs officiels, qui proposent une remise immédiate d'une centaine d'euros par rapport aux tarifs de l'Apple Store . Vous pouvez ainsi retrouver le modèle avec 256 Go de stockage à 1 029,99 € au lieu de 1 129 € chez Amazon ( argent or ) et Boulanger ( argent or ), et le modèle avec 512 Go de stockage à 1 299,99 € au lieu de 1 399 € chez Amazon ( argent or ) et Boulanger ( argent or ).Si vous hésitez sur le modèle à choisir, vous pouvez lire notre test du MacBook Air M1 ainsi que notre guide d'achat sur les Macs M1. Notez qu'aucun des deux revendeurs ne précise la durée de cette offre promotionnelle.