Jusqu'à -10% sur les iPhone 12 et 12 mini

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini bénéficient de bonnes offres promotionnelles chez Amazon cette semaine. De nouvelles offres ont été lancées et c'est parfois le meilleur tarif pratiqué par un vendeur officiel depuis la sortie de ces modèles à l'automne dernier. Par exemple, vous pouvez obtenir l'iPhone 12 de 128 Go bleu à 859 € au lieu de 100 € de plus chez Apple , ce qui n'était jamais arrivé jusqu'ici. La durée de ces offres n'est pas précisée.Commençons par l'iPhone 12 classique. Le modèle de 64 Go est à 823,74 € ( noir bleu ), 829 € ( blanc vert ), 831,97 € ( rouge ) ou 849 € ( mauve ) au lieu de 909 €. Le modèle de 128 Go est à 859 € ( bleu ), 875 € ( vert ), 879 € ( noir ), 887 € ( rouge ) ou 899 € ( blanc mauve ) au lieu de 959 €. Le modèle de 256 Go est enfin à 1 019 € ( blanc vert ) ou 1 079 € ( mauve ) au lieu de 1 079 €.Du côté de l'iPhone 12 mini, les prix des modèles de 64 Go sont de 729 € ( noir bleu ), 742 € ( vert blanc ) ou 749 € ( mauve ). Pour 128 Go, comptez 791 € ( vert noir ) ou 799 € ( bleu mauve ) au lieu de 859 € chez Apple. Les modèles de 256 Go sont enfin à 901,95 € ( bleu ), 910 € ( rouge vert ) ou 919 € ( mauve ) au lieu de 979 € chez Apple.