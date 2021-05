Un MacBook Air M1 neuf à 984,99 € (-13%)

Mise à jour 10:07 :

Amazon propose à son tour le MacBook Air à 999,99 €, mais sans la remise supplémentaire de 15 € et surtout sans stock immédiat.

Le MacBook Air équipé de la puce Apple M1 bénéficie d'une très belle offre promotionnelle dans le cadre des French Days chez CDiscount . Dans sa version d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage, coloris gris sidéral, le Mac peut être obtenu à 984,99 € grâce au coupon promotionnel "FD15" qui permet une remise de 15 € supplémentaire par rapport au tarif de base de 999,99 €. C'est une machine qui coûte normalement 1 129 € sur l'Apple Store : la remise finale est de 13%.On se rapproche très fortement des tarifs du reconditionné avec cette offre. Sur le Refurb Store , les MacBook Air M1 reconditionnés par Apple sont en effet à 959 € ( argent or ). Pour 512 Go, comptez 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €.