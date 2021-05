MacBook Pro M1 : remise de 10% et bons d'achat

Mise à jour 9:58 :

Un modèle personnalisé très haut de gamme est également en promo, avec 2 To / 16 Go gris sidéral pour 2 389,99 € (230 € reversés) au lieu de 2 599 €.

Le MacBook Pro équipé de la puce Apple M1 bénéficie d'une intéressante offre promotionnelle à la Fnac dans le cadre des French Days : le revendeur permet de cumuler une remise immédiate de 10% à la possibilité de recevoir 10 € en bons d'achat par tranches de 100 € dépensés. Il est ainsi possible d'obtenir le modèle 256 Go à 1 304,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € chez Apple tout en récupérant un bon d'achat de 130 €, et le modèle 512 Go à 1 511,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 € avec 150 € à récupérer en bons d'achat.Comme toujours avec les offres de la Fnac, vous n'avez pas besoin d'être adhérent pour bénéficier des remises immédiates mais vous devez bien détenir la carte Fnac pour recevoir les bons d'achat. Si vous n'êtes pas déjà adhérent, vous pouvez le devenir en ajoutant la carte Fnac+ ( 9,99 € pour un an) au panier en même temps que votre commande. Pour valider les bons d'achat, vous devez entrer le code promotionnel "FRENCH" avant de passer commande. Cette offre promotionnelle sera valable jusqu'à ce samedi 29 mai à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.