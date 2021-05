Remises et bons d'achat sur l'iPad Air 4 et l'Apple Pencil

La Fnac a lancé une belle opération promotionnelle sur les iPad Air 4 dans le cadre des French Days. Il est en effet possible de cumuler trois offres différentes : une remise immédiate sur certains modèles, une remise de 60 € pour l'achat simultané de l'Apple Pencil qui dispose déjà d'un rabais de 20 €, et la possibilité de récupérer des bons d'achat de 10 € par tranches de 100 € dépensés.Prenons l'iPad Air d'entrée de gamme par exemple. Il est affiché à 629,99 € au lieu de 669 € sur l'Apple Store . Acheté seul, il permet de récupérer un bon d'achat de 60 €. Acheté en complément avec l'Apple Pencil, il tombe à 569,99 € et l'Apple Pencil à 114,99 € (au lieu de 135 € chez Apple ) fait monter la facture à 684,98 €. Une telle commande coûterait normalement 804 € chez Apple ! Cela fait 119,02 € d'économisés et là aussi, la commande permet de récupérer un bon d'achat de 60 € en bonus.Toutes les références d'iPad Air 4 ne bénéficient pas d'une remise immédiate — vous pouvez en retrouver la liste sur cette page — et il faut parfois faire un compromis sur le coloris pour obtenir le meilleur tarif. C'est néanmoins la meilleure offre sur cette tablette depuis sa sortie !Attention, l'offre concernant les bons d'achat est réservée aux adhérents. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir et profiter de l'offre en ajoutant la carte Fnac+ ( 9,99 € pour une durée de validité d'un an) à la même commande que l'iPad. Pour bien valider l'obtention des bons d'achat, vous devez bien veiller à entrer le code promo "FRENCH" à la validation de la commande. Cette opération promotionnelle sera disponible jusqu'à ce samedi 29 mai à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.