Mac mini : 10% de remise + bons d'achat

La Fnac a lancé d'intéressantes ventes flash sur le Mac mini qui peuvent être cumulées à son opération des French Days qui consiste à reverser 10 € en bons d'achat tous les 100 € dépensés. Les deux modèles standard bénéficient d'une remise immédiate de 10%. Le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage est ainsi à 719,99 € au lieu de 799 € chez Apple et permet de récupérer un bon d'achat de 70 €. Le modèle haut de gamme est à 926,99 € au lieu de 1 029 €, avec 90 € reversés.La Fnac propose également quelques modèles personnalisés : 16 Go / 256 Go à 949,99 € au lieu de 1 029 € (90 € reversés), 16 Go / 512 Go à 1 159,99 € au lieu de 1 259 € (110 € reversés), 8 Go / 1 To à 1 159,99 € au lieu de 1 259 € (110 € reversés), et 8 Go / 2 To à 1 589,99 € au lieu de 1 719 € (150 € reversés).Pour profiter de cette offre, vous devez être adhérent Fnac. Si ce n'est pas déjà le cas, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ ( 9,99 € pour une durée de validité d'un an) au panier en même temps que le Mac mini pour être directement éligible à la promotion. Attention, pensez bien à entrer le code "FRENCH" au moment de la validation du panier pour bien récupérer les bons d'achats. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce samedi 29 mai à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.Chose rare, notez que le Mac mini M1 est également présent en version reconditionnée sur le Refurb Store ce vendredi avec la configuration 256 Go / 8 Go à 679 € au lieu de 799 € et la configuration 512 Go / 8 Go à 869 € au lieu de 1 029 €. Plusieurs configurations sur mesure sont également disponibles, comme toujours avec un rabais de 15% par rapport aux tarifs officiels du neuf.