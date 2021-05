Vente flash sur un MacBook Air M1 256 Go avec 16 Go de RAM

La Fnac enchaîne décidément les ventes flash en cette fin de semaine ! Cette fois, c'est un MacBook Air M1 avec 256 Go de stockage et 16 Go de RAM d'être en promotion. Dans son coloris gris sidéral, ce modèle qui coûte normalement 1 359 € chez Apple est ici proposé à 1 249,99 € , soit 120 € de plus que le modèle standard avec 8 Go de RAM (l'option coûte normalement 230 €). Et le code "FRENCH", qui permet de récupérer 10 € par tranches de 100 € dépensés, permet de retrouver ces 120 € sous la forme d'un bon d'achat à dépenser comme bon vous semble dans le catalogue de la Fnac.Le code "FRENCH" est valable sur les autres modèles de MacBook Air vendus par la Fnac, mais avec des tarifs de base identiques à ceux d'Apple ; vous pouvez retrouver la liste des références disponibles sur cette page . Pour pouvoir bénéficier de cette offre, notez bien que vous devez être adhérent Fnac. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez profiter de cette opération promotionnelle en ajoutant la carte Fnac+ ( 9,99 € pour une durée de validité d'un an) au panier sur la même commande que le MacBook Air, sans oublier le code "FRENCH" à la validation du panier. Ce code sera valable jusqu'à ce samedi 29 mai à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.