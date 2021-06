100 € de remise sur le MacBook Air avec puce M1

Le MacBook Air équipé de la puce Apple M1 bénéficie d'une remise immédiate de 100 €. Vous pouvez ainsi obtenir le modèle de 256 Go à 1 029 € chez Amazon ( argent gris sidéral ) ou CDiscount ( argent or ), et le modèle de 512 Go à 1 299 € chez Amazon ( gris sidéral or ) ou CDiscount ( or ). Le modèle argenté est à 1 314 € ( Amazon CDiscount ). Ces ordinateurs coûtent normalement 1 129 € et 1 399 € sur l'Apple Store Comme souvent, on ne sait pas combien de temps ces offres resteront en ligne, et l'état des stocks n'est pas communiqué par les deux revendeurs.