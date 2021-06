Des iPad Air 4 cellulaires en promo (-13%)

L'iPad Air 4 en version cellulaire bénéficie d'intéressantes offres promotionnelles en cette fin de semaine chez Amazon . Vous pouvez obtenir les modèles de 64 Go à 706,27 € ( or rose ) ou 714,01 € ( bleu ) au lieu de 809 € chez Apple , et les modèles de 256 Go à 855,24 € ( argent or rose ) au lieu de 979 €. Cela représente à chaque fois une réduction d'environ 13%.Quelques modèles Wi-Fi sont également en promo, mais avec des taux de remise moindres. Vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Attention, la durée de ces offres n'est pas précisée.