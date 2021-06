Des MacBook Air M1 avec 16 Go de RAM en vente flash

Quelques ventes flash ont été lancées sur des modèles de MacBook Air avec puce M1 personnalisés. Vous pouvez obtenir le modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage à 1 484,99 € ( Darty Fnac ) au lieu de 1 629 € chez Apple , et le modèle avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage à 1 694,99 € ( Darty Fnac ) au lieu de 1 859 €, à chaque fois dans le coloris gris sidéral. Cette vente flash sera proposée jusqu'au vendredi 11 juin à 18h, dans la limite des stocks disponibles.Si vous pouvez vous contenter de 8 Go de mémoire vive, sachez qu'il y a également des offres promotionnelles intéressantes en ce moment, notamment avec le modèle de 256 Go argenté à 1 029 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 1 129 € chez Apple — vous pouvez consulter toutes les offres sur notre comparateur de prix . Vous pouvez également retrouver tous les modèles standard en version reconditionnée sur le Refurb Store , avec le modèle 256 Go à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 €, et le modèle 512 Go à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €.