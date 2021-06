-10% sur le MacBook Pro avec puce M1

Le MacBook Pro équipé de la puce Apple M1 est en promotion chez les revendeurs ce week-end ! Les modèles standard bénéficient tous d'une remise de 10%. Comptez ainsi 1 304,99 € au lieu de 1 449 € pour le modèle 256 Go argenté ( Amazon Fnac ) ou gris sidéral ( Amazon Fnac ), et 1 511,99 € au lieu de 1 679 € pour le modèle 512 Go argenté ( Amazon Fnac ) ou gris sidéral ( Amazon Fnac ).Quelques modèles avec une configuration personnalisée sont également disponibles en vente flash, à chaque fois dans le coloris gris sidéral. Vous pouvez obtenir le modèle 16 Go / 256 Go à 1 529,99 € ( Darty Fnac ) au lieu de 1 679 €, et le modèle 16 Go / 1 To à 1 949,99 € ( Darty Fnac ) au lieu de 2 139 €. Ces ventes flash seront disponibles jusqu'au vendredi 11 juin à 18h, dans la limite des stocks disponibles.Si vous êtes à la recherche du meilleur tarif pour votre MacBook Pro M1, sachez que vous pouvez également bénéficier d'une remise de 15% en optant pour une configuration reconditionnée sur le Refurb Store . Du côté des modèles standard, les tarifs sont ainsi de 1 229 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € pour 256 Go et de 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 € pour 512 Go. De multiples configurations sur mesure sont également disponibles, toujours avec 15% de remise.